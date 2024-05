Moviola Torino-Milan 3-1 | rigore solare su Pulisic | LIVE NEWS

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Torino-Milan , la gara del sabato sera della 37esima e penultima giornata di Serie A: Torino &n...

Torino Milan: l’arrivo dei pullman delle due squadre allo stadio Olimpico – VIDEO - Torino Milan: l’arrivo dei pullman delle due squadre allo stadio Olimpico – VIDEO - Torino Milan: l’arrivo dei pullman delle due squadre allo stadio Olimpico. Il VIDEO a poche ore dal fischio d’inizio del match (Daniele Grassini inviato) – Manca sempre meno al fischio d’inizio di ...

Torino – Milan 2-0 al 45’, ecco i gol del primo tempo! – VIDEO - Torino – Milan 2-0 al 45’, ecco i gol del primo tempo! – VIDEO - Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...

Torino-Milan, le formazioni ufficiali: rivoluzione per Pioli - torino-milan, le formazioni ufficiali: rivoluzione per Pioli - torino-milan, svelate le scelte ufficiali di Stefano Pioli per il match di questa sera: è rivoluzione totale. Questa sera il Milan proverà a ripetere l’ampio risultato di sabato scorso con il Cagliari ...