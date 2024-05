Challenger Torino 2024 | derby azzurro in finale tra Musetti e Passaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Promette spettacolo ladeldi, dove si affronteranno due tennisti in gran forma come Lorenzoe Francesco. La certezza di un atto conclusivo tutto italiano già ce l’avevamo al termine dei quarti divisto che erano rimasti in corsa soltanto tennisti azzurri. A staccare il pass per lasono stati, prima testa di serie, e, in tabellone grazie a una wild card. TABELLONE MONTEPREMI Il carrarino ha piegato in due set lottati un avversario ostico come Luciano Darderi, imponendosi per 7-5 7-6 dopo 2h05? di gioco. Dopo il break subito nel primo turno di servizio del match,non ha concesso più nulla ed ha sempre avuto in mano il ...