Calciomercato Milan – Sirene turche per un giocatore rossonero | ecco chi

Addio Milan , ora è UFFICIALE : Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Los Angeles FC. L`attaccante francese si unirà a parametro zero alla...

Dopo l’addio al Milan Olivier Giroud si prepara a iniziare una nuova avventura in MLS: l’annuncio ufficiale del trasferimento al LAFC L’addio era nell’aria da tempo ma non per questo ha fatto meno male: Olivier Giroud giocherà le ultime due partite ...

Torino - Milan, durissima contestazione contro Cairo e alcuni giocatori: 'Andatevene via!' - Torino - milan, durissima contestazione contro Cairo e alcuni giocatori: 'Andatevene via!' - Clima di grande tensione allo stadio Grande Torino durante la sfida Torino - milan. Nel mirino della tifoseria, come era previsto e annunciato, il presidente Urbano Cairo, da tempo nel mirino dei ...

Addio Pioli, interviene De Ketelaere: l’ha detto in diretta - Addio Pioli, interviene De Ketelaere: l’ha detto in diretta - Nel post partita di Lecce-Atalanta, il belga ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul futuro del suo ex allenatore, Stefano Pioli.