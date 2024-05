Pallanuoto - lo Jug Dubrovnik vince l’Euro Cup | battuto il Primorje per 12-6 in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024)Cup 2023-2024 dimaschile viene vinta dallo Jug di, che nel derby croato valido per l’ultimo atto della seconda competizione continentale per squadre di club, batte il, società organizzatrice della Final Four, superata a Fiume, nell’impianto di casa, per 12-6. La squadra di Ragusa (Croazia), dunque, oltre a sollevare il trofeo, centra l’accesso alladella Supercoppa Europea della prossima stagione: lo Jug in questa annata era retrocesso al termine della prima fase a gironi di Champions League, mentre ilproveniva dalla fase a gironi di Euro Cup. Nellaper il terzo posto, tra altre due squadre retrocesse al termine della prima fase a gironi di Champions League, gli spagnoli dell’Astralpool Sabadell, hanno ...