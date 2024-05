Mafia - Don Impellizzeri | Agostino non perdonò i killer di suo figlio

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI - Il 5 agosto del 1989 idellauccisero a Villagrazia di Carini l'agente di polizia Nino, sua moglie Ida Castelluccio e il loroche lei portava in grembo. Da allora il padre, Vincenzo, decise di non tagliarsi più la barba "fino a quando non si saprà la verità". Vincenzoè morto il 21 aprile scorso a Palermo con la sua lunga barba bianca. Oggi emerge che Vincenzo, durante la sua vita, non ha mai perdonato gli assassini dele della nuora. A rivelarlo è don Vito, Preside della Facoltà teologica di Sicilia 'San Giovanni Evangelista' a Palermo. Nel corso di formazione missionaria, organizzato a Palazzo Lateranense da Padre Giulio Albanese, Direttore ...

È morto , a 87 anni , Vincenzo Agostino , il " papà coraggio " che per tanti anni si è battuto per ottenere giustizia per la morte del figlio Nino , l'agente di...

"È finita la fatica di Vincenzo Agostino . Ora ci è chiesto di assumerla e di portarla avanti noi" ha dichiarato l'arcivescovo di Palermo durante i Funerali dell’87enne papà coraggio che per decenni si è battuto per la verità sulla morte del figlio ...

