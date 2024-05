Festival di Cannes 2024 - tutti i look e i nostri voti della quinta giornata

(Di sabato 18 maggio 2024) Le star del giorno sono Selena Gomes, Zoe Saldana e Rooney Mara. Ma non ci sono solo i loro abiti sul red carpet del film Emilia Perez. Molti idegni di nota in questa: non da ultimo quello al photocall di Hunter Schafer. Così cool che noi vi consigliamo di cercarlo in fondo alla gallery. E poi non dite che non ve lo avevamo detto…

L'influencer si trova a New York per lavoro e nel corso del suo viaggio ha già sfoggiato alcuni outfit, tra cui quello con un gilet a rombi e un cappotto fluffy.Continua a leggere

Ubbidientemente, CN24 individua il giocatore più atteso del FANTACALCIO per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Ademola Lookman . -Bentrovati amici di Calcionews24. Siamo con Giampiero Gasperini. Buonasera mister.-Buonasera.-Grazie per ...

Michelle Hunziker, la cresima di Sole: le foto con Aurora Ramazzotti e un look tutto da copiare - Michelle Hunziker, la cresima di Sole: le foto con Aurora Ramazzotti e un look tutto da copiare - Abbandonato il bancone di Striscia la Notizia e in attesa di partire lunedì prossimo con "Io canto family", Michelle Hunziker dedica la domenica alla sua famiglia ...

Hande Ercel, look sofisticato e chic per la gita nei vigneti: guarda - Hande Ercel, look sofisticato e chic per la gita nei vigneti: guarda - Hande Ercel, meravigliosa attrice turca, sceglie un look sofisticato e très chic per trascorrere una giornata tra i vigneti.

GP Emilia Romagna, Ferrari: “Giornata positiva” - GP Emilia Romagna, Ferrari: “giornata positiva” - GP Emilia Romagna, le dichiarazioni dei piloti della Ferrari al termine del venerdì di prove libere sul circuito di Imola ...