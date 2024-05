Gantz | Israele deve cambiare rotta

(Di sabato 18 maggio 2024) 21.50 Benny, ministro del gabinetto di guerra israeliano, ha dato un ultimatum al premier Benjamin Netanyahu: se entro l'8 giugno non verrà formalizzato un piano d'azione generale su Gaza, che includa il futuro politico della Striscia "in una direzione Usa-Ue-araba", il leader centrista lascerà l'esecutivo d'emergenza. "Una piccola minoranza ci sta portando contro gli scogli", dice. Pronta la replica del premier: "sceglie di lanciare un ultimatum al primo pinistro invece di lanciarne uno a Hamas".

Il discorso in conferenza stampa del ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz era atteso per un possibile “ ultimatum al premier Netanyahu sulla strategia della guerra ”, avevano riferito i media. E così è stato, confermando una volta ...

In Israele arriva a un livello senza precedenti la tensione all’interno del governo : Benny Gantz , ministro del Gabinetto di guerra, nel corso di una conferenza stampa ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu un piano per Gaza entro l’8 giugno – ...

Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Beny Gantz ha lanciato un ultimatum pubblico al premier Benyamin Netanyahu dichiarando che il suo partito lascerà il governo se il gabinetto non approverà una strategia per la guerra a Gaza entro l'8 ...

Gaza, ecco l'ultimatum di Gantz a Netanyahu: «Piano entro l'8 giugno o lasciamo il governo» - Gaza, ecco l'ultimatum di gantz a Netanyahu: «Piano entro l'8 giugno o lasciamo il governo» - E' l'ultimatum del ministro del Gabinetto di guerra Beny gantz che, rivolto al premier Benyamin Netanyahu ... 2024-05-18 19:22:26 «128 ostaggi aspettano di essere salvati e tornare in israele» Il ...

"Scegli di lanciare un ultimatum a me invece di lanciarne uno ad Hamas" - "Scegli di lanciare un ultimatum a me invece di lanciarne uno ad Hamas" - La risposta di Netanyahu "Le condizioni poste da Benny gantz sono parole vane il cui significato è chiaro: la fine della guerra e la sconfitta di israele, il lasciare la maggior parte degli ...

Israele, governo Netanyahu a rischio per Gaza: ultimatum del ministro del gabinetto di guerra Gantz - israele, governo Netanyahu a rischio per Gaza: ultimatum del ministro del gabinetto di guerra gantz - Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Beny gantz ha lanciato un ultimatum pubblico al premier Benyamin Netanyahu dichiarando che il suo partito lascerà il governo se il gabinetto non ...