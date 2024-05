La strategia dei pm | ecco come vogliono tenere sulla graticola Toti - il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Ormai ladi una parte della magistratura è evidente: Giovannideve dimettersi e per favorire questa decisione bisogna tenerlo agli arresti il più a lungo possibile. Funzionale allo scopo è spingere sempre più in là nel tempo la sua deposizione davanti ai pm, casomai essa facesse cadere le già fragili motivazioni del provvedimento cautelare. In un attimo di nervosismo, il procuratore capo Nicola Piacente ieri si è tradito: «Non abbiamo alcun dovere di ascoltarlo a breve» ha detto, aggiungendo che «l'unico frangente in cui saremo obbligati a interrogarlo è al momento della chiusura delle indagini», prima dell'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Già, perché malgrado per la grande stampa e l'opinione pubblicasia già condannato, in realtà non è ancora neppure a processo. Il governatore,ogni ...