Verstappen in pole a Imola davanti a Norris - Leclerc e Sainz

(Di sabato 18 maggio 2024)(ITALPRESS) – E’ di Maxlaposition sulcircuito di, con il pilota della Red Bull che fa segnare ilmiglior crono in 1:14.746. Chiudono subito dietro, in seconda eterza posizione, la McLaren di Lando– distante novantunomillesimi dal campione iridato – e la Ferrari di Charles,salito di una posizione nel post gara in seguito alla penalitàcomminata ai danni dell’altra McLaren di Oscar Piastri. Treposizioni sulla griglia di partenza da scontare per l’australiano, a causa dell’impeding ai danni della Haas di Kevin Magnussen che nel corso del Q1 ha compromesso il giro del pilota danese. Situazione questa della quale beneficia anche l’altra rossa di Carlos, che scala dunque in quarta posizione sulla griglia di partenza ...

Zirkzee ha consegnato il ruotino della pole position a Max verstappen, che a Imola partirà in prima posizione per la 39^ volta in carriera. "Non ero mai stato nel paddock di Formula 1. E' impossibile ...

