Ragazzo di 17 anni colpito da un fulmine in provincia di Bari | morto per arresto cardiaco

Un ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle nel Barese dopo essere stato colpito da un fulmine . La vittima era impegnata, assieme al padre, in attività di pascolo quando è stato sorpreso da un violento temporale ...

Perugia, 18 maggio 2024 – Un ragazzo di 23 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo un Terribile incidente in moto avvenuto a Perugia nella zona di San Galigano, all’altezza dell’incrocio con via Torelli. La zona non è distante da quella dove ...