Un ragazzo di 17 anni muore colpito da un fulmine nel Barese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Undi 17è morto nel pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle neldopo essere statoda un. La vittima era impegnata, assieme al padre, in attività di pascolo quando è stato sorpreso da un violento temporale nel corso del quale è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Pare che ilsia riuscito a rialzarsi ma è morto poco dopo, per arresto cardiocircolatorio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso.