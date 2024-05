Tregua olimpica in Ucraina - no di Zelensky | favorisce solo la Russia

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2024) In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa France Presse, il presidente ucraino Volodymyrha respinto con forza la proposta di unaavanzata da Parigi. La proposta, secondo, favorirebbela, permettendole di riorganizzarsi e prepararsi per ulteriori attacchi. Per, questo è un ulteriore segno di una "situazione assurda in cui l'Occidente ha paura che laperda la guerra".Il fronte bellicoSul fronte bellico, invece, il recente assalto di terra russo nella regione di Kharkiv, che ha costretto all'evacuazione di 10.000 persone, rappresenta secondoil primo passo di un'offensiva più ampia. Il presidente ucraino ha avvertito che l'offensiva di ...