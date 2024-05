LIVE REGGIO EMILIA-VENEZIA 54-60 | diretta GARA-4 quarti playoff A1 23 24

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-4 deidella Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo una-3 di fatto comandata dal primo all’ultimo minuto, e contraddistinta da un allungo nel secondo quarto che si è rivelato decisivo per il 78-66 finale, la formazione di coach Priftis ha confermato il vantaggio ambientale riportandosi avanti nella serie, dopo la vittoria in trasferta in-1. Un colpo esterno a cui ora gli orogranata devono assolutamente rispondere per prolungare la serie a-5 e quindi nuovamente al Taliercio, altrimenti a festeggiare il passaggio del turno sarà proprio la Reggiana. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 18 maggio sul parquet del PalaBigi, con ...

