Mentre il colosso dell’auto cinese Dongfeng si dice sia in trattativa con il governo Italia no per aprire una fabbrica da 100mila veicoli l’anno, Paolo Berlusconi la accompagna sul mercato Italia no, investendo nel 10% di DF Italia , il rivenditore ...

L'articolo Urso : con Stellantis confronto continuo per 1 milione di auto in Italia proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo un confronto continuativo con l’azienda al fine di delineare tutte le condizioni per raggiungere l’obiettivo di un milione di veicoli prodotti da Stellantis in Italia nel più breve tempo possibile, invertendo la rotta ...

Il Ruolo di Stellantis nella Trasformazione dell'Automobilismo Italiano - Il Ruolo di stellantis nella Trasformazione dell'Automobilismo Italiano - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo urso, ha annunciato l'intenzione di raggiungere un accordo con stellantis entro il mese corrente. L'obiettivo è aumentare la produzione degli stab ...

Stellantis, Urso: entro maggio puntiamo a intesa per 1 mln veicoli - stellantis, urso: entro maggio puntiamo a intesa per 1 mln veicoli - Roma, 18 mag. (askanews) - Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo urso punta a raggiungere entro questo mese un'intesa con ...

Maxi sequestro di Fiat: “Sulla fiancata il Tricolore ma sono prodotte in Marocco” - Maxi sequestro di Fiat: “Sulla fiancata il Tricolore ma sono prodotte in Marocco” - Il caso ha ricordato un episodio recente che ha coinvolto Alfa Romeo. Il ministro del Made in Italy aveva contestato l’uso del nome “Milano” per un SUV prodotto in Polonia ...