Lecce-Atalanta 0-2 - gol di De Ketelaere e Scamacca

Serie A: a Lecce l'Atalanta vince 2-0. La Dea è in Champions CRONACA FOTO - Serie A: a Lecce l'Atalanta vince 2-0. La Dea è in Champions CRONACA FOTO - Rete di Gianluca scamacca! Corner a rientrare di Miranchuk e colpo di testa del numero 90, che anticipa l'uscita imperfetta di Falcone e firma il raddoppio per la Dea. Al 48' Lecce-ATALANTA 0-1 Rete ...

