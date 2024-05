Vince 1-0 a Lecce e per l' Atalanta è festa Champions

(Di sabato 18 maggio 2024) L’passa a2-0 ed ottiene la matematica certezza di disputare la prossimaLeague. Con un avvio di ripresa impetuoso, in appena otto minuti, gli orobici sbrigano la pratica giallorossa, prima grazie a De Ketalaere, appena entrato, poi con Scamacca, e mettono in cassaforte il quinto posto, utile a disputare la prossima competizione europea. Il, buona la prova dei giallorossi...

Con le reti di De Ketelaere e Scamacca la Dea passa in Salento e si qualifica alla massima competizione europea Lecce - L'Atalanta vince al Via del Mare ed è in Champions . I nerazzurri hanno rovinato la festa salvezza del Lecce (che ha perso la ...

Lecce (ITALPRESS) – L'Atalanta vince al Via del Mare ed è in Champions . I nerazzurri hanno rovinato la festa salvezza del Lecce (che ha perso la seconda partita interna consecutiva), ma, in attesa di giocare la finale di Europa League con il Bayer, ...

“La Champions era il nostro obiettivo fino dall’inizio dell’anno. Ora sembra tutto normale, invece è un gran de traguardo e siamo molto contenti”. Gianluca Scamacca , ancora in gol, commenta così la qualificazione in Champions ottenuta dall’Atalanta ...

Serie A: L’Atalanta batte il Lecce in trasferta, Champions vicina - Serie A: L’Atalanta batte il lecce in trasferta, champions vicina - Partita ostica sulla carta ma che la squadra guidata da Giampiero Gasperini ha saputo gestire in maniera eccelsa. Il due a zero arriva nella seconda frazione di gioco con i gol di De Keteleare e Gianl ...

Atalanta, recupero in vista della finale di Europa League - Atalanta, recupero in vista della finale di Europa League - L`Atalanta scalpita. Dopo la vittoria sul lecce che è valsa la qualificazione in champions, la quarta in otto stagioni a Bergamo con mister Gasperini, la squadra.

Gotti: “Sapore agrodolce, ma è un Lecce gigantesco”. Gasperini: “Lecce valore aggiunto per la serie A” - Gotti: “Sapore agrodolce, ma è un lecce gigantesco”. Gasperini: “lecce valore aggiunto per la serie A” - lecce - “Non riesci mai a godertela a pieno se perdi, pur se lo fai con un avversario molto forte, pur avendola giocata al massimo della tue possibilità di ...