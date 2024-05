Marcell Jacobs risale il ranking | piomba nella top-30 della classifica dei tempi Un altro italiano ha fatto meglio

(Di sabato 18 maggio 2024)ha corso in 10.07 al Roma Sprint Festival. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha sfruttato un vento favorevole di 1,1 m/s per migliorare di quattro centesimi il crono siglato qualche settimana fa a Jacksonville (USA). Il velocista lombardo non ha convinto in uscita dai blocchi di partenza, ma poi è sembrato fluido nel duello con Chituru Ali e sul lanciato conclusivo. L’azzurro ha lasciato intravedere degli importanti margini di miglioramento soprattutto al via e sembra essere in crescendo di forma, anche se subito dopo il traguardo è stato colpito da un attacco di tosse dovuto a un po’ di allergia.to cosìtop-30 delmondiale, agganciando quattro atleti in trentesima posizionegraduatoria ...

