Gantz minaccia di lasciare il governo E ora Netanyahu rischia

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilisraeliano affronta una nuova crisi che potrebbe indebolire ulteriormente la posizione di Benyamin, impegnato in una complessa operazione militare a Rafah. La situazione politica si è aggravata quando il ministro della Difesa, Yov Gallant, e il leader centrista, Benny, hanno espresso forti critiche al premier, aumentando la tensione all’interno dell’esecutivo.ha dato un ultimatum a: se entro l’8 giugno non verrà presentato un piano d’azione complessivo su Gaza, che comprenda un futuro politico per la Striscia “in una direzione coordinata con USA, UE e paesi arabi”, lascerà ildi unità nazionale. Questa richiesta mette in luce la crescente frattura all’interno delisraeliano. L’Ultimatum di ...

In Israele arriva a un livello senza precedenti la tensione all’interno del governo : Benny Gantz , ministro del Gabinetto di guerra, nel corso di una conferenza stampa ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu un piano per Gaza entro l’8 giugno – ...

L'ultimatum di Gantz a Netanyahu: "Piano per Gaza o lascio il governo" - L'ultimatum di Gantz a netanyahu: "Piano per Gaza o lascio il governo" - Andiamo per gradi. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Gantz ha comunicato che netanyahu ha a disposizione tre settimane per pianificare la strategia di Gaza e dunque per non vedere il suo ...

Israele, ultimatum di Gantz a Netanyahu: "Piano su Gaza o lascio il governo" - Israele, ultimatum di Gantz a netanyahu: "Piano su Gaza o lascio il governo" - REUTERS Siamo alla resa dei conti nel governo di guerra israeliano. Tre giorni dopo l’alzata di scudi del ministro della Difesa Yoav Gallant, che ha intimato al premier… Leggi ...

Media: stasera ultimatum di Gantz a Netanyahu. Tv Israele: sospese le trattative sugli ostaggi - Media: stasera ultimatum di Gantz a netanyahu. Tv Israele: sospese le trattative sugli ostaggi - netanyahu risponde a Gantz: "Vuola la sconfitta di Israele" "Le condizioni poste da Benny Gantz sono parole vane il cui significato è chiaro: la fine della guerra e la sconfitta di Israele, il lasciar ...