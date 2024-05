BMX - Mondiali Elité Rock Hill 2024 | azzurri tutti fuori ai quarti di finale

(Di sabato 18 maggio 2024) Giornata negativa per l’Italia anei Campionatidi BMX Race. Erano ancora tre gliin corsa in questo sabato che assegna le medaglie della categoria elitè, ma idisono stati fatali a. In campo maschile Pietro Bertagnoli è sesto nel suo quarto che qualificava i primi quattro all’arrivo; non è andata meglio a Giacomo Fantoni, giunto ottavo al traguardo. Eliminata anche nella prova femminile Francesca Cingolani Ferreira. SportFace.

Le atlete dell’associazione "The boys rock club" al Campionato Mondiale Idf - Le atlete dell’associazione "The boys rock club" al Campionato Mondiale Idf - Le atlete dell’associazione "The boys rock club" dirette da Farneti Maurizio e Rosy Castellucci in collaborazione con Martina Campanella, si sono qualificate per il Campionato Mondiale Idf che si terr ...

AL VIA I MONDIALI DI BMX RACE, AZZURRI IN GARA IN CERCA DI PUNTI PER PARIGI 2024 - AL VIA I mondiali DI BMX RACE, AZZURRI IN GARA IN CERCA DI PUNTI PER PARIGI 2024 - Dopo diciotto stagioni da professionista e dieci nelle categorie giovanili, Vincenzo Nibali ha chiuso la sua straordinaria carriera al Giro di Lombardia dell’ottobre 2022. In un’epoca dove la ...

Le 10 canzoni più belle dei Queens of the Stone Age - Le 10 canzoni più belle dei Queens of the Stone Age - I Queens of the Stone Age sono una band rock americana, formatasi nel 1996 a Palm Desert, California. Fondata da Josh Homme, che è l’unico membro fisso della band, con le loro canzoni i Queens of the ...