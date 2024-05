Lista di Santoro - esordio a Napoli tra il tabù pace e l’obiettivo 4%

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAprono con un omaggio a Franco Di Mare, chiudono con un appello a fermare “il rigurgito guerrafondaio che attraversa l’Europa”. È una corsa a perdifiato, quella dellaTerra Dignità, creatura di Michele. Prima la caccia alle firme, per presentarsi alle Europee. Ora lo sbarramento al 4% (“Ma i sondaggi ci danno in crescita”). Nella Galleria Principe dici sono i candidati campani. Dall’europarlamentare uscente Piernicola Pedicini, segretario del Movimento Equità Territoriale, a Domenico Ciruzzi, ex vice presidente dell’Unione Camere Penali. In videocollegamento da Bruxelles appare l’italo-palestinese Noor Shihadeh, anche lei innella circoscrizione Sud. “Non possiamo più assistere inermi – insorge la giovane ricercatrice – a un’Europa che ...

