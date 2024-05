Coppa del Mondo di Sciabola Maschile - super Matteo Neri | torna dall’infortunio e conquista il bronzo

(Di sabato 18 maggio 2024) Madrid, 18 maggio 2024 – Il grande ritorno dibrilla di. Il 25enne carabiniere bolognese dà spettacolo e svetta sul terzo gradino del podio nella tappa dideldia Madrid, e lo fa a quasi un anno di distanza dal terribile infortunio al ginocchio sinistro che lo fermò un’estate fa, alla fine di giugno 2023, durante la gara a squadre dei Giochi Europei di Cracovia mentre era in pedana nel match tra Italia e Romania. Un calvario per uomini forti.l’haato, riprendendosi la “zona medaglie”, per la seconda volta in carriera nel circuito iridato, ben 325 giorni dopo quello stop, con di mezzo 46 weekend – anzi, 45, perché il rientro era già avvenuto nell’ultimo ...

Gran podio di Alberta Santuccio nella tappa di Coppa del mondo di spada femminile in corso di svolgimento a Fujairah , negli Emirati Arabi Uniti, in quello che è l’ultimo appuntamento prima di Europei di Scherma e Olimpiadi di Parigi 2024 . La ...

Saint Maur – Si tinge di bronzo la prova di Davide Di Veroli al “Challenge Monal” di Saint Maur. L’atleta azzurro del CT Dario Chiadò è così salito per la quinta volta su un podio in Coppa del Mondo . Si ferma a poche stoccate dalla semifinale la ...

Paradosso Coppa del Mondo di sci: sempre meno neve, ma lo sponsor Audi ne "brucia" circa 222 chilometri quadrati all'anno - Paradosso coppa del mondo di sci: sempre meno neve, ma lo sponsor Audi ne "brucia" circa 222 chilometri quadrati all'anno - Chi ha assistito ad una gara di coppa del mondo di Sci negli ultimi anni forse avrà notato, tra il giallo dei prati invernali il bianco opaco della pista, il parterre riempito con i banner di Audi, ...

Scherma: cdm spada, bronzi per Santuccio e Di Veroli - Scherma: cdm spada, bronzi per Santuccio e Di Veroli - Alberta Santuccio e Davide Di Veroli hanno conquistato la medaglia di bronzo nelle rispettive prove della coppa del mondo di spada. A Fujairah (Emirati Arabi Uniti), l'azzurra si è fermata solo in ...

Swiatek vince gli Internazionali di Roma: la n.1 al mondo ha sconfitto in finale Sabalenka 6-2, 6-3 - Swiatek vince gli Internazionali di Roma: la n.1 al mondo ha sconfitto in finale Sabalenka 6-2, 6-3 - Non si è numeri uno per caso. Iga Swiatek lo è con grande merito. La quasi 23enne polacca (festeggia il 31 maggio) si prende la terza coppa degli Internazionali Bnl d’Italia rifilando una lezione ad… ...