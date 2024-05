I ballerini Marisol e Dustin - i cantanti Peti - Hold -n, Mida e Sarah | chi vincerà Amici? Al via la finale

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 18 maggio 2024) I, it,en,: sono i sei giovani artisti che si sfidano alladi, in diretta in prima serata su Canale 5. Un percorso netto per tutti e sei, entrati nella scuola a settembre scorso. Dopo otto mesi, uno di loro alzerà la coppa del vincitore, scelto dal pubblico da casa. Padrona di casa, come da 23 anni a questa parte, è la regina...