Malata di tumore a 14 anni viene insultata su Instagram | il messaggio di Sergio Mattarella per la piccola Asia

« Asia ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri! Sergio Mattarella ». È il commento che il presidente della Repubblica ha lasciato – con il profilo ufficiale del Quirinale – sotto il video pubblicato su Instagram ...

Ronzulli (FI): ribrezzo per insulti social a ragazza malata di tumore - Ronzulli (FI): ribrezzo per insulti social a ragazza malata di tumore - Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in merito agli insulti che una ragazza di 14 anni malata di tumore, ha ricevuto sui social perché senza ...