M O -Gantz a Nethanyahu | piano Gaza entro 8 giugno o lasciamo governo

Il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz ha rivolto un ultimatum al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, annunciando che se un piano per il governo postbellico di Gaza non sarà consolidato e approvato entro l`8 giugno , il suo ...

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , deve mettere in chiaro una volta per tutte la sua strategia per Gaza , dopoguerra compresa. Altrimenti rischia serie conseguenze politiche. È il senso del l’ultimatum al premier lanciato questa sera ...

Israele, l'ultimatum di Gantz a Netanyahu: «Piano d'azione sulla guerra a Gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo» - Israele, l'ultimatum di Gantz a Netanyahu: «piano d'azione sulla guerra a gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo» - «Il gabinetto di guerra deve predisporre un piano d'azione sulla guerra entro l'8 giugno ... L'Idf ha riferito che Benjamin è stato assassinato il 7 ottobre ed è stato portato a gaza da Hamas. Il suo ...

L'ultimatum di Gantz a Netanyahu: "Piano su Gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo" - L'ultimatum di Gantz a Netanyahu: "piano su gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo" - Il piano "deve prevedere sei obiettivi", tra cui una visione concordata per il dopoguerra a gaza, in particolare su chi potrebbe governare il territorio dopo la sconfitta di Hamas. "La leadership deve ...

Israele, ultimatum di Gantz a Netanyahu su Gaza: “Un piano per Gaza o lascio il governo” - Israele, ultimatum di Gantz a Netanyahu su gaza: “Un piano per gaza o lascio il governo” - Tre settimane per presentare un "piano d'azione per gaza" e far "cambiare rotta" alla nave di Israele dove "una piccola minoranza ha preso il controllo del ...