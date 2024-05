Calcio Serie C | scontri tra tifosi prima di Vicenza-Taranto

(Di sabato 18 maggio 2024) Tafferugli in zona stadio aa poche ore dalla partita tra, gara di ritorno dei playoff diC. Glitra le due tifosono stati segnalati in...

A poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, si sono verificati degli scontri nel tratto toscano dell’A1, in provincia di Arezzo, all’altezza di San Giovanni Valdarno. In un area di parcheggio, i tifosi dell’Atalanta hanno ...

A Vicenza , l’atmosfera poco prima del match di playoff di Serie C è tesa. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, il tifosi del Taranto arrivati in città si sono scontrati con le forze dell’ordine fuori dallo stadio Menti. Il gruppo di tifosi ...

Serie A, i risultati della 37^: Lecce battuto, Atalanta in Champions League - serie A, i risultati della 37^: Lecce battuto, Atalanta in Champions League - Il cerino serie B è affar di pochi Si snoda tra il pranzo e il primo pomeriggio domenicale la battaglia per evitare il declassamento di categoria: se a Reggio nell'Emilia e Udine ci sono scontri ...