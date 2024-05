AEW | Quanto starà fuori Eddie Kingston? Ecco le ultime notizie sul suo infortunio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 18 maggio 2024) Durante NJPW Resurgence,è stato sconfitto da Gabe Kidd, perdendo anche il suo Strong Openweight Championship. Dopo il match,è stato aggredito dagli Young Bucks, riportando una frattura della tibia. In questo modo,ha dovuto cedere il suo posto nell’Anarchy in the Arena match di Double or Nothing, ma la AEW ha trovato in un redivivo Darby Allin il giusto rimpiazzo. Oggi sono emersi ulteriori dettagli sull’del Mad King. Corsa contro il tempo Il più recente report di PWInsider comunica che ancora non è stato deciso come verrà trattato l’. La speranza, per, sarebbe di tornare in tempo per All In, ma tutto dipenderà dalla necessità (o meno) di un intervento chirurgico.