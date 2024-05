Italia - tragedia in campagna | 17enne muore colpito da un fulmine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 18 maggio 2024) Nel pomeriggio di ieri, una tragica fatalità hale campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita dopo essere statoda unmentre era impegnato, insieme al padre, in attività di pascolo. Lasi è consumata all’improvviso, quando un violento temporale ha sorpreso i due. La potente scarica elettrica ha raggiunto il giovane, facendolo cadere a terra. Nonostante il ragazzo sia riuscito a rialzarsi, è morto poco dopo, a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La comunità di Santeramo in Colle è sconvolta e si stringe attorno alla famiglia colpita da questo drammatico evento. L'articolo ...