Cade in acqua mentre fa canyoning Alessandro Dall’Ò muore così a 33 anni

(Di sabato 18 maggio 2024) Un drammatico incidente ha scosso la provincia di Lecco:, 33, è morto dopo essere caduto inpraticavanel torrente Esino. L’uomo, che si stava allenando per diventare istruttore della disciplina, è stato trascinato in un mulinello ed è deceduto poche ore dopo in ospedale. La dinamica dell’incidentesi trovava sul torrente Esino per una sessione dicon la sua fidanzata e due esperti mondiali. Dopo essersi calato in cordata da una cascata, è finito in una pozza dove è stato risucchiato da un mulinello. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso,è rimasto sott’per circa quattro minuti, rendendo le operazioni ...

