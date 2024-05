Nuove puntate per La posta di Yoyo da lunedì 20 maggio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 18 maggio 2024) ROMA –per “Ladi”. Da20, alle ore 17, torna l’amato programma dei bambini. Appuntamento daal venerdì sul canale 43, oltre che su RaiPlay, con lo storico programma nato per ricevere e leggere letterine, mail e disegni inviati dei bambini. Divertimento, fantasia, creatività, comunicazione, attenzione e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Raffa”: su Disney+ la docuserie dedicata a Raffaella Carrà “Snow Black” torna dal 21 gennaio su RaiPlay “L’anello ritrovato”, speciale in animazione e live action per il Giorno della Memoria “Clorofilla”, Alessandra Viola ci porta alla scoperta delle piante su Rai Gulp Dal 20 febbraio su Rai Gulp ...