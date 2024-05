(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Ha aggredito unperché non voleva piùil proprio turno. Poi se l'è presa anche con idella Volanti. Ad aggredire prima une poi gli agenti è stato questa mattina all'alba delle cinque e mezza un cittadino marocchino di 25 anni che stava aspettando di essere visitato aldell'ospedale Sant'Anna di. Dopo aver insultato e minacciato unperché voleva essere visitato prima degli altri, è passato alle mani. Il 25enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni di un operatore sanitario e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ha patteggiato una pena di un anno di reclusione, ma è già tornato a piede libero. E' il secondo episodio del ...

Aggredisce infermiere e poliziotti al pronto soccorso di Como: era stanco di aspettare - Aggredisce infermiere e poliziotti al pronto soccorso di Como: era stanco di aspettare - Dopo aver insultato e minacciato un infermiere perché voleva essere visitato prima degli altri, è passato alle mani. Il 25enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni di un operatore sanitario e di ...

Dà in escandescenze al pronto soccorso e minaccia i sanitari, Rocca: “E' inaccettabile” - Dà in escandescenze al pronto soccorso e minaccia i sanitari, Rocca: “E' inaccettabile” - Con il Viminale - ha poi aggiunto Rocca - abbiamo lavorato per i presidi di polizia h24 nei principali ospedali romani, riportando le forze dell'ordine anche nella più grande struttura sanitaria della ...

Infermiere aggredito all’ospedale Sant’Anna, 25enne arrestato - infermiere aggredito all’ospedale Sant’Anna, 25enne arrestato - Secondo arresto in pochi giorni dopo un’aggressione in ospedale. Dopo l’infermiera del pronto soccorso del Valduce in città, all’alba di ...