Sabato ultimo giorno per l’IFF - il festival fa il tutto esaurito - Foto e video

(Di sabato 18 maggio 2024) LA MANIFESTAZIONE. Sala stracolma per la penultima giornata di proiezioni dei film in concorso al cinema Lo schermo bianco di Daste, dove si sta svolgendo la 18esima edizione di IFF- Integrazione Film

Paul Schrader torna a collaborare con Richard Gere per la prima volta dopo American Gigolò. Il film arriverà al cinema con Be Water. La recensione di Oh Canada di Federico Gironi.

Paul Schrader svela il nuovo progetto noir: “Parla delle cose stupide che gli uomini fanno per amore” - Paul Schrader svela il nuovo progetto noir: “Parla delle cose stupide che gli uomini fanno per amore” - Paul Schrader è noto da tempo per il suo carattere burbero, ma i presenti dicono che era di buon umore durante la conferenza stampa al festival di Cannes per il suo ultimo film, Oh, Canada, dove ha ...

Oh, Canada: le prime reazioni della critica al Festival di Cannes 2024 - Oh, Canada: le prime reazioni della critica al festival di Cannes 2024 - Ecco le prime reazioni della critica al festival di Cannes per il film del regista Paul Schrader dal titolo Oh, Canada con Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman e Michael Imperioli. TRAMA: Un famoso ...

Kinds of Kindness, la recensione: Lanthimos torna alle origini, scherzandoci su - Kinds of Kindness, la recensione: Lanthimos torna alle origini, scherzandoci su - La nostra recensione di Kinds of Kindness: crudo, stravagante, solenne. Yorgos Lanthimos torna alla sua poetica originale, presentando il film alla 77ª edizione del festival di Cannes. RECENSIONE di ...