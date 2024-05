Oh, Canada di Paul Schrader è arrivato sulla Croisette e a presentarlo sono intervenuti il regista in persona e i suoi straordinari protagonisti: Uma Thurman e Richard Gere . Ecco le più belle immagini dal red carpet di Cannes 2024 .

Cannes , 18 maggio 2024 – Sul red carpet al Festival di Cannes 2024, Homer Gere è apparso al fianco del padre Richad Gere , affascinante e bellissimo in smoking nero, in molti ora si domandano chi è, qual è la sua età e quali passioni lo guidano ...

Oh Richard: per Gere il ruolo di una vita - Oh richard: per gere il ruolo di una vita - Il divo protagonista del film di Paul Schrader in concorso sulla Croisette: “Ho portato la mia vecchiaia sul set, pensando a mio padre scomparso” ...

Oh, Canada: le prime reazioni della critica al Festival di Cannes 2024 - Oh, Canada: le prime reazioni della critica al Festival di Cannes 2024 - Ecco le prime reazioni della critica al Festival di Cannes per il film del regista Paul Schrader dal titolo Oh, Canada con richard gere, Jacob Elordi, Uma Thurman e Michael Imperioli. TRAMA: Un famoso ...

Cannes 77 – Oh, Canada: incontro con Paul Schrader e il cast - Cannes 77 – Oh, Canada: incontro con Paul Schrader e il cast - Il progetto, come è ormai noto, narra la storia del regista Leonard Fife (richard gere), il quale, mentre sta affrontando una malattia terminale, decide di partecipare a un documentario per raccontare ...