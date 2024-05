Basket 3×3 femminile | l’Italia soffre - batte l’Ungheria e centra i quarti di finale al preolimpico! Spreafico decisiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) L’Ital3×3 compie l’impresa controdidel! Al torneo che qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in svolgimento a Debrecen le azzurre soffrono ma piegano la resistenza delle padrone di casa per 19-18, chiudendo il gruppo D al secondo posto dietro proprio alle magiare e passando il turno dove domani alle 17:15 incroceranno il temibile Canada primo classificato nel girone B. Lauracon 9 punti, con 4 punti di Rae Lin D’Alie e 5 di Sara Madera – un solo punto per Chiara Consolini, mentre tra le ungheresi 7 punti di Papp e 5 equamente divisi tra Csilla Kiss e Szabo. Partita subito scoppiettante, con le due squadre che lottano su ogni possesso (2-2). ...