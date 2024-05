L’Italia fa una grande impresa - Turchia battuta | le Olimpiadi di Parigi sono più vicine per Velasco

(Di sabato 18 maggio 2024) L'Italia batte la3-1 (25-27, 25-21, 25-21 , 25-19) ottiene il terzo successo consecutivo in Nations League e guadagna 10.65 punti nel Ranking, punti fondamentali per la qualificazione alle2024.

Federico Musolesi , punto di forza della Nazionale (nonché del Castenaso Archery Team di Carla Di Pasquale e dell’Aeronautica Militare) vola letteralmente ad Antalya, in Turchia, dove è in programma lo ’ spring arrows ’ Tournament di Tiro con l’arco . ...

Gianmarco Tamberi prosegue la propria preparazione verso i grandi appuntamenti estivi, ovvero gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto, reduce da un raduno in ...

Italia-Turchia 3-1, che vittoria delle Azzurre nel macht di Volley Nations League 2024 - Italia-turchia 3-1, che vittoria delle Azzurre nel macht di Volley Nations League 2024 - Una grandissima Italia piega di forza per 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 , 25-19) la turchia in un’Antalya Sports Hall gremita ... le prime cinque Nazioni non ancora qualificate alle olimpiadi di Parigi ...

Triumpho italiano nella Nations League di volley femminile - Triumpho italiano nella Nations League di volley femminile - L'Italia ha firmato una grandissima magia e ha sconfitto di forza la turchia per 3-1 (25-27; 25-21; 25-21; 25-19) nella Nations League di volley femminile. Le azzurre si sono imposte ad Antalya, ...

LIVE Italia-Turchia 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre rimontano le padrone di casa ed ottengono un’importante vittoria - LIVE Italia-turchia 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre rimontano le padrone di casa ed ottengono un’importante vittoria - Antalya. Una grandissima Italia ha piegato di forza 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 , 25-19) la turchia in un’Antalya Sports Hall gremita in ordine di posto. Un successo nella VNL pesantissimo quello delle r ...