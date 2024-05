Addio a un grande attaccante - dolore improvviso nel calcio italiano

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 18 maggio 2024)a un: dopo una carriera con in giro per l’Italia e per l’Europa, ha deciso di dire basta. A 40 anni inutile cercare di andare avanti Carriera lunghissima. Ricca di emozioni e di gol. Ma ad un certo punto non si può andare avanti, anche il corpo ti dice che è finita e non è giusto forzare più di tanto. Il primo settembre compirà 40 anni. E quel momento è arrivato anche per lui. Piovaccari (Lapresse) – Ilveggente.itFederico Piovaccari dicealgiocato. Dopo l’ultima esperienza in Spagna, al San Cristobal, segnata anche da una rete, come al solito, nell’ultima giornata di campionato. Niente più da dare al, niente più allenamenti, partite, pre partita e recuperi. Sto ultimo ad una carriera lunghissima che come detto è stata segnata da moltissimi ...