“Una giornata terribile”: la rivelazione di Marotta - “Una giornata terribile”: la rivelazione di marotta - Un fine settimana dalle sensazioni contrastanti per l’Inter. Che domani contro la Lazio saluterà il suo pubblico in questa stagione, da campione d’Italia, con gli ennesimi festeggiamenti, ma con la si ...

Marotta scippa la Roma: sponsor decisivo per il colpo a zero - marotta scippa la Roma: sponsor decisivo per il colpo a zero - marotta scippa la Roma. L’Amministratore delegato dell’Inter è già scatenato sul fronte del mercato e la Roma potrebbe pagarne le conseguenze. Il calciomercato inizia ad avanzare a grandi falcate.

Khéphren Thuram verso l'Inter, il fratello Marcus aiuta Marotta a beffare il Napoli - Khéphren Thuram verso l'Inter, il fratello Marcus aiuta marotta a beffare il Napoli - aiutando così Beppe marotta a beffare la concorrenza per il mediano della Nazionale Francese. Tra un anno - si legge sul noto quotidiano - il contratto di Khéphren scadrà, diventando così parametro ...