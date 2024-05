Jacobs non al meglio a Roma? Tosse e allergia Mei | Meglio qui che alle Olimpiadi

(Di sabato 18 maggio 2024) Marcellha vinto i 100 metri alSprint Festival. Il Campione Olimpico si è imposto allo Stadio dei Marmi con il tempo di 10.07 (1,1 m/s di vento a favore), avendo lanell’intenso duello con Chituru Ali (10.11) e offrendo un segnale importante quando mancano tre settimane agli Europei di. Il velocista lombardo ha abbassato di quattro centesimi il crono siglato a Jacksonville in occasione del suo esordio stagionale, faticando in partenza ma distinguendosi in un buon lanciato. Sembrano esserci degli importanti margini di miglioramento, soprattutto in uscita dai blocchi di partenza. L’auspicio è di vederlo più vicino ai dieci secondi netti in occasione delle prossime due uscite (a Ostrava il 28 maggio e a Oslo il 30 maggio) e in crescendo di forma in avvicinamento ai grandi eventi ...

