Il Lecce funziona a metà - vince l' Atalanta e la pioggia fa saltare la festa giallorossa

Il Lecce funziona a metà, vince l'Atalanta ma è festa giallorossa - Il lecce funziona a metà, vince l'Atalanta ma è festa giallorossa - Il lecce funziona a metà, vince l'Atalanta ma questo non rovina la festa giallorossa, nonostante la pioggia. Al Via del Mare passano i nerazzurri, nonostante il miglior primo tempo ...

Elezioni amministrative Lecce 2024: data, candidati, liste e sondaggi - Elezioni amministrative lecce 2024: data, candidati, liste e sondaggi - Elezioni amministrative lecce 2024, la guida al voto: la data, la legge elettorale, chi sono i candidati, le liste e cosa dicono i sondaggi. Elezioni amministrative lecce 2024: si scaldano i motori in ...

Un sistema d'allarme per il deposito Gpl: via al collaudo - Un sistema d'allarme per il deposito Gpl: via al collaudo - Suoneranno per la prima volta nella mattinata di domani - 15 maggio - le sirene del sistema comunale di allarme alla popolazione installato, nelle scorse settimane, secondo quanto ...