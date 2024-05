Riunione delle destre europee | Meloni-Le Pen - prove disgelo a distanza a summit Vox

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2024) Il filo è ancora sottile, ma qualcuno sta tessendo la tela. Se chiedi dalle parti della delegazione italiana, ti senti rispondere che non c`è nulla da riannodare perché nulla si era mai spezzato. "Il dialogo non è ripreso, in realtà non si era mai interrotto", dicono. Tuttavia, le cronache dei rapporti degli ultimi mesi tra le due primedonne della destra europea, Giorgiae Marin Le Pen, hanno avuto un andamento altalenante, più bassi che alti.Domani mattina saranno tra le protagoniste dell'evento 'EuropaViva24' organizzato da Vox a Madrid, la premier italiana in videocollegamento, la leader del Rassemblement national in presenza. Una, evento parallelo alla due giorni dei 'Culture week end' organizzati da Ecr, che vedrà sul palco accanto a Santiago Abascal anche il ...