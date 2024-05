Il Papa a Verona - l' abbraccio tra un palestinese e un israeliano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI - Uno dei momenti più toccanti della visita lampo (circa 9 ore) diFrancesco a, è stato quando sul palco dell'Arena, durante l'evento "Arena di Pace - Giustizia e Pace si baceranno", l'Maoz Inon, al quale Hamas ha ucciso i genitori il 7 ottobre, e ilAziz Sarah, al quale l'esercitoha ucciso il fratello. Dopo aver reso uno al fianco dell'altro, le loro testimonianze, si sono abbracciati e hanno poi abbracciato il Pontefice. Un lungo applauso è partito dall'Arena e tutti (circa 12.500) si sono alzati in piedi. "Davanti alla sofferenza di questi due fratelli, che è la sofferenza di due popoli non si può dire nulla", ha commentato Francesco a braccio. "Loro hanno avuto il coraggio di abbracciarsi. E questo non è solo coraggio e testimonianza di volere la ...