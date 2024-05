Lecce-Atalanta 0-2 - gol di De Ketelaere e Scamacca

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – L’vince 2-0 sul campo delnel match della 37esima e penultima giornata della Serie A. I nerazzurri si impongono con i gol di De(48?) e(53?). Il successo consente ai bergamaschi di salire a 66 punti e di blindare il quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Il, già salvo, rimane a quota 37. L’sblocca il risultato al 48? con un gol meraviglioso di De, appena entrato in campo: lanciato a metà campo dail belga si porta in area e con un cucchiaio di sinistro scavalca Falcone. L’raddoppia al 53? sugli sviluppi di un calcio d’angolo intercettato:colpisce di testa anticipando Falcone, 0-2 e ...

