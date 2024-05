Giuffredi - Ag Di Lorenzo | Fake news? Stiamo valutando di querelare Zambardino

(Di sabato 18 maggio 2024) Mario, noto agente di molti calciatori tra cui Giovanni Di, ai microfoni di TvPlay ha chiarito la posizione del suo assistito dopo lecircolate riguardo la sua assenza nella gara di ieri contro la Fiorentina: “di: non si getta benzina sul fuoco scrivendo menzogne sulla salute. Siamo rimasti a bocca aperta dopo aver letto quest’articolo. Non c’è limite alla fantasia di certi personaggi che scrivono queste cose. Sono, però, fantasie cattive, anzi: sono vere e proprie nefandezze inaudite. Mi sta bene che si critiche la prestazione di un calciatore, la sua annata. Ma quando si va a toccare l’uomo e soprattutto quest’uomo è Di, allora bisogna darsi una calmata. ...

