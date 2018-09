Le riflessioni del sindaco di Messina Cateno De Luca | dopo l' approvazione di RisMe

Il ritorno della tempesta perfetta : dieci riflessioni : Sta ritornando la tempesta perfetta, quella della speculazione sui nostri titoli di Stato così come nel 2011? Leggo titoli importanti sui giornali, così come agenzie che, alle 9 di mattina, aprono sullo spread in rialzo di x, oppure che raccontano di capitali che fuggono all'estero in ragione del rischio Paese. Bisogna fare chiarezza e dare qualche dato che renda tutti più consapevoli.Prima riflessione. Lo sappiamo bene: il ...