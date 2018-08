Manchester City-Huddersfield 6-1 | tris di Aguero | squilli di Gabriel Jesus e David Silva

Manchester City - a David Silva torna il sorriso : gol e vittoria per il figlio Mateo : La sfida contro l'Huddersfield finirà di diritto tra i momenti più belli nel cassetto dei ricordi di David Silva. E non tanto per la 250esima presenza in Premier League, che lo fanno diventare il ...

Calciomercato Manchester City; Guardiola : ”Marchisio non arriverà” : Pep Guardiola ha escluso l’arrivo ai Citizens di Claudio Marchisio che ha lasciato la Juventus, dopo 25 anni, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Manchester City non acquisterà altri giocatori almeno fino alla prossima finestra di mercato in dicembre, nonostante l’infortunio che terrà fermo per i prossimi tre mesi il centrocampista belga Kevin De Bruyne. A confermarlo è stato lo stesso manager dei Citizens, Pep Guardiola, ...

Premier League - Mourinho attacca il Manchester City : Josè Mourinho, allenatore del Manchester United. Afp "Si può fare un documentario fantastico rispettando gli altri. D'altronde anche se sei un club ricco e compri i migliori giocatori al mondo, la classe non si compra e il Manchester City lo ha dimostrato chiaramente". José Mourinho non le ha mandate a dire agli storici rivali. Il motivo? Questa volta non riguarda il campo. Nel ...

Manchester City : per De Bruyne infortunio grave - tre mesi di stop : E’ di tre mesi di stop la prognosi per Kevin De Bruyne, del Manchester City infortunatosi al ginocchio destro due giorni fa in allenamento. I test ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato la distorsione del legamento dell’arto. Il belga salterà quindi quattro delle sei partite della fase a gironi della Champions e almeno undici match di campionato. Sarà indisponibile anche per le quattro partite della sua nazionale in ...

Recensione All or Nothing : Manchester City " Dietro le quinte del calcio teatrale di Guardiola : Lo sport insegna spesso a tifare per gli sfavoriti, ad innamorarsi di storie al profumo di sacrificio, delusioni e voglia di rivalsa. Chi tifa Manchester City conosce la sensazione. Chi tifa ...

Manchester City nei guai : lesione al legamento collaterale laterale per De Bruyne : De Bruyne sarà costretto a fermarsi ai box a causa di un brutto infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi Il Manchester City ha ufficializzato l’entità dell’infortunio occorso a Kevin De Bruyne, infortunatosi al ginocchio destro in allenamento. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il nazionale belga hanno confermato una lesione al legamento collaterale laterale; il giocatore non sarà ...

La serie che racconta i segreti del Manchester City : Otto episodi su Prime Video raccontano la squadra più forte d'Inghilterra con riprese inedite di allenamenti, discussioni nello spogliatoio e partite The post La serie che racconta i segreti del Manchester City appeared first on Il Post.

