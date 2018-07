Tempesta-Corbucci PD | Atac | Raggi chiarisca gara deserta

romadailynews

: #ATAC, @GiuliaTempesta -@corbucci78 (PD): RAGGI CHIARISCA SU GARA ANDATA DESERTA - agenparl_lazio : #ATAC, @GiuliaTempesta -@corbucci78 (PD): RAGGI CHIARISCA SU GARA ANDATA DESERTA -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma – “Nella giornata di ieri il Presidente del Partito Democratico Matteo Orfini aveva anticipato un sospetto, ovvero che il fallimento dellad’appalto per acquistare i tanto sbandierati bus avrebbe portato alla trattativa privata per far fare festa a qualcuno”. “Un sospetto confermato incredibilmente dal vicepresidente grillino della commissione trasporti del Comune di Roma, che sui giornali di oggi si e’ spinto oltre, affermando che con il fallimento del bando pubblico, l’amministrazione avra’ maggior potere, andando a trattare direttamente con le imprese”. “A questo punto e’ d’obbligo che la Sindaca Virginiaspieghi in cosa consistera’ questo potere di trattativa con i privati. La sindaca Virginiaimmediatamente la vicenda e si assuma la responsabilita’ del fallimento ...