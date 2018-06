E3 2018 | Starfield è già giocabile The Elder Scrolls 6 è in pre-produzione

E3 2018 : presentato l'attesissimo Starfield : Durante la sua conferenza E3 Bethesda ha mostrato un teaser trailer su Starfield, la tanto chiacchierata nuova IP in lavorazione da circa 25 anni.Come riporta The Verge il titolo viene descritto dalla compagnia come un gioco fantascientifico in soggettiva di prossima generazione ambientato in un nuovo mondo, a parte un piccolo teaser trailer Bethesda non ha fornito ulteriori dettagli. Non disperatevi, quasi sicuramente ne sapremo di più nei ...