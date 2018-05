Pippo Baudo a TvBlog | Il mio maestro Caruso | nato per la musica

. Ild’orchestra e musicista, sempre al fianco dinelle sue avventure televisive, è morto la scorsa notte nel comune di Passo Corese vicino Rieti. Aveva 82 anni. Tutti se lo ricorderanno in quell’inquadratura in tre quarti di spalle mentre dà il là all’orchestra Rai. Pizzetto e capello mosso come un baldanzoso moschettiere di Dumas,ha come ridato vitalità e pienezza al suono delle orchestre ...

: Per molti era D'Artagnan, uno dei tre moschettieri di Dumas, per quella vaga somiglianza data dai suoi irrinunciabili baffetti e dai capelli ondulati alle spalle. E moschettiere,, in qualche modo, lo è stato davvero: per anni è stato fedele compagno di ventura in tv di, suo conterraneo con il quale aveva stretto amicizia fin dai tempi dell'università. Ed è stato proprio, che si è ...