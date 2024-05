Fondi pensione | la previdenza non è un affare per giovani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 19 maggio 2024) Si inizia sempre più tardi ad accantonare soldi per la vecchiaia. E molto spesso sono cifre davvero contenute, a differenza di quello che avviene in altri Paesi europei. Il problema? Sicuramente manca l’informazione, ma il vincolo sono le retribuzioni troppo basse per le nuove generazioni. Avrebbero dovuto essere il paracadute per legenerazioni destinate ad avere pensioni basse, ma in realtà isono stati un flop. Eppure per chi ha oggi tra i 20 e i 40 anni, a meno di non poter contare sui risparmi dei genitori, il futuro previdenziale si prospetta tutt’altro che roseo. I più pessimisti prevedono che tra qualche decennio l’Inps non sarà in grado di erogare le pensioni a tutti, a causa del «combinato perverso» del calo demografico e dell’invecchiamento della popolazione. L’attuale sistema previdenziale, basato sul ...