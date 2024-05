Tra il semplice dormire e il riposare da re c' è di mezzo il topper

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 19 maggio 2024) Lo provi una volta e poi no, non riesci più a farne senza. Addormentarsi su uno dei miglioriper il materasso in circolazione significa essenzialmente sperimentare che cosa può essere davvero un sonno da favola. Lo sa bene chi magari lo ha provato - più o meno consapevolmente - in qualche albergo molto attento al benessere notturno della propria clientela. O chi, al termine di una sessione di durissimo binge watching di 4 hotel, ha deciso di fidarsi di Bruno Barbieri e rivoluzionare la propria camera da letto con unaccorgimento. Già, ma di che cosa si tratta in concreto, potrebbe domandarsi qualcuno che non si è ancora convertito alla religione del? E soprattutto, come si fa a scegliere quello migliore in base alle proprie esigenze? Vediamo di toglierci assieme qualche punto interrogativo. Iniziamo proprio dalle ...