Ascolti tv - Carlo Conti sfida Maria De Filippi | I Migliori anni contro Amici | Chi ha vinto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 maggio 2024)tv sabato 18 maggio 2024. Giorno più importante della settimana per ciò che riguarda latra i palinsesti televisivi. Il sabato sera ripropone l’eternatra Mediaset e Rai: in campo due dei conduttori di punta delle emittenti,De. In tv ètra i: scopriamo chi hain prima serata su Rai 1 con I– (ilcorrieredellacitta.com)Battaglia a colpi di share quella del sabato sera in tv che ha visto soprattutto da un lato la finalissima die il programma condotto da...